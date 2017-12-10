Ольга Бузова и Егор Крид встретят Рождество в Дубае

Популярная российская певица Ольга Бузова собирается встретить Рождество в Дубае. Девушка подверглась жесткой критике за пребывание в ОАЭ с 6 на 7 января.

Там вместе с Егором Кридом Бузова собирается встретить христианское Рождество. Об этом можно судить из её хэштегов, в которых упоминается популярный российский исполнитель. Кроме того, Бузова пригласила всех россиян на концерт в Дубае. Но поклонники подчеркнули, что это им не по зубам.

«Оля, а денег на поездку тоже ты дашь? Я понимаю, что тебе заплатили 2 млн и ты радуешься», - написала одна из подписчиц Бузовой. Стоит отметить, что большинство стали негодовать по поводу встречи христианского праздника в ОАЭ. Некоторые напомнили ей, что ранее во время одного из мероприятий в Дубае на Бузову напал мужчина, что очень шокировала саму певицу.