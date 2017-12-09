Стас Садальский выступил против Департамента Москвы по имуществу

Начиная с 2013 года Наталья Сергунина ведёт деятельность в качестве главы Департамента Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Её работа не понравилась скандально известному актёру Стасу Садальскому, который раскритиковал вмешательство в деятельность ресторана «Тифлисский Дворик».

«Остановите Наталью Сергунину! Вредительница! Уничтожает ухоженную територрию у самого радушного ресторана Москвы"Тифлисский Дворик" на Остоженке», - написал в своём блоге Стас Садальский. Он также подчеркнул, что очень любит данное заведение и всегда лестно отзывался об обслуживании клиентов.

Жители Москвы в комментариях встали на защиту Садальского, считая неправильным вмешательство Сергуниной, занимающей должность в Правительстве Москвы, в работу ресторана. «Она кто вообще такая? Ей заплатили за закрытие Дворика», - написал один из подписчиков.