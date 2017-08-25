Сергей Лазарев признался, почему новогодние праздники – его любимые

Актёр и певец Сергей Лазарев признался поклонникам, что заставляет его любить зимнее время года и почему он не может насладиться им в полной мере.





На своей странице в Instagram Сергей Лазарев поделился новым снимком возле новогодней ёлки и сопроводил его тематическим признанием, рассказывают журналисты «ХотГео». Артист написал, что зимние торжества любит проводить в Москве, где на каждом шагу можно встретить причудливые иллюминации, ярмарки. И сам большой город всегда пропитан атмосферой и настроением праздника. Однако жизнь публичного человека не позволяет ему проникнуться духом в полной мере.



Компенсирует этот недостаток Лазарев появлением на новогодних концертах, играя в театре, посещением телепроектов, чтобы как-то поделиться и зарядиться праздничным настроением. За это поклонники ему благодарны. Многие признались в комментариях к посту, что встречали новый год под песни певца или под них же скорбели по усопшим в преддверии торжеств родным. По признанию фанатов, с песнями Сергея «идти по жизни проще».