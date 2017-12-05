Анна Семенович в обтягивающем красном платье поздравила всех с Рождеством

Телеведущая Анна Семенович поздравила своих подписчиков с праздником в платье, которое привлекло их внимание больше, чем само поздравление.





Анна Семенович готовится отправиться в отпуск, а перед этим завершает дела. Одним из них стало поздравление поклонников с Рождеством. «Пусть этот мир приносит вам радость и удовольствие, а испытания будут нам по силам», - пожелала Семенович. Пост в социальной сети она подкрепила фотографией, на которой позирует в простом красном платье, которое прекрасно подчёркивает все её достоинства.



Поклонники не могли этого не заметить и активно стали писать о том, что Анне можно в отпуск не лететь, ведь она отлично выглядит. «Девушка в красном это страсть! Девушка в красном это огонь!» - пишут фанаты.