"Недоёлка": В Волгограде установили ёлку без украшений всередине

В Волгограде на проспекте Ленина установили ёлку, каркас которой сделан из металла, на который прикрепили новогодние шары золотистого цвета. Они распределены неравномерно, причём вверху и внизу больше всего.

Горожане прозвали данное произведение искусства «недоёлкой». Днём инсталляция выглядит непрезентабельно: новогодние шары разбросаны неравномерно. Более плотно они находятся вверху и внизу металлического каркаса. Кроме того, складывается впечатление, что шары на ёлке просто обокрали. Жители Волгограда назвали такую импровизацию плохой идеей.

Однако ночью инсталляция выглядит очень симпатично: огоньки по всей ёлке создают хороший внешний вид, а шары дополняют друг друга и отсутствия украшений в центре практически не видно.