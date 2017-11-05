Сергей Стиллавин предлагает повесить фото Анджелины Джоли и Дженнифер Энистон в зоопарке

Ведущий Сергей Стиллавин предлагает развесить в зоопарках совместное фото Анджелины Джоли и Дженнифер Энистон, чтобы показать пропасть в мышлении мужчин и женщин.





Журналисты «ХотГео» рассказывают, что подобная запись появилась на странице мужчины в социальной сети. Под совместным фото двух бывших Бреда Питта Сергей пишет: «Вглядитесь в их лица: та, которая помоложе, даёт понять, что спланировала какую-то мерзость, а у старухи аж сводит скулы от радости, что теперь-то она сможет отомстить за все обиды и уделать Питта по полной программе.» По словам Стиллавина, так поступить могут только женщины, у которых понятие эксклюзивности отсутствует.



Сталливин упомянул, что готов к комментариям в свой адрес о том, что он сексист и женоненавистник. Хотя его подписчики не спешили об этом писать. Они попросили ведущего присмотреться к фото: оно показалось пользователям созданным в фотошопе, и тогда мысли Сергея не имеют основания. Свет падает неравномерно, платье Джоли похоже на наряды другой звезды, с которой сфотографировалась Энистон. Сергей пока не ответил на комментарии.