Поклонники обозвали Ольгу Серябкину шарпеем

Ольга Серябкина напоминает своим видом шарпея. Именно так считают фанаты девушки в Instagram.





Несмотря на то, что она находится на отдыхе, Ольга трудится в поте лица, чтобы постоянно радовать поклонников своими фото в купальнике и новыми мыслями. Формированием нового мировоззрения Ольга сейчас занимается на Бали, сообщает «ВистаНьюс».



И фанаты рады ежедневно узнавать что-то новое и личное о своём кумире. Но чему они не рады так это неменяющемуся выражению лица девушки. Улыбка – редкий гость в профиле певицы, из-за чего её стали сравнивать с шарпеем. Виной тому вечно страдальческое лицо, как заявляют подписчики. Несогласные с ними, другие фанаты говорят, что лицо у Серябкиной не страдальческое. «Томный сексуальный взгляд - это Олина фишка, которой невозможно научиться. Самое интересное, что он завораживает и женщин, и мужчин», «Девушка с полотна Ван Гога», - пишут они.