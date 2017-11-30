Наташу Королёву раскритиковали за неграмотность

Наташа Королёва вместе со своим мужем Сергеем Глушко отдыхает в Майами. Певица пожаловалась на холодное приветствие солнечного курорта, но поклонников смутила грамотность Королёвой.

Звезда российского шоу-бизнеса написала следующий текст: «Солнце светит но не греет!!!Маями ,держимся и верим что будет жарко». В нём поклонники заметили множество ошибок, начиная от неправильно проставленных запятых и заканчивая правописанием города, в котором отдыхает.

«Сколько ошибок! Просто ужас! Учите русский язык и не позорьтесь. Стыдно должно быть, взрослая женщина, а допускаете такие глупые ошибки», - написала одна из подписчиц.

Многие обратили внимание на тот факт, что Королёва также стала жаловаться на холода в солнечном Майами, когда в Москве температура близится к нулевой отметке. Некоторые предложили Королёвой поехать отдыхать в Якутию, где температура достигает 50-градусных морозов.