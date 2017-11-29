Насильник Шурыгиной стал популярнее Путина в YouTube

История изнасилования Дианы Шурыгиной была особенно популярна в 2017 году. После того, как Сергея Семёнова освободили досрочно, все социальные сети и видеохостинг YouTube вывели событие в тренды, оставив позади поездки Путина по России.

Основной темой для рассуждения в социальных сетях и среди блогеров стало то, как сложится жизнь насильника Шурыгиной после выхода из тюрьмы. В результате он получил два образования, осознал смысл жизни и спустя год вместо 8 лет, к которым изначально приговорил суд, вышел на свободу. В YouTube появилось множество видеороликов, посвящённых Сергею Семёнову. Самые популярные из них уже собрали свыше 500 тысяч просмотров всего за сутки.

Блогеры решили «хайпануть» на этом событии, но главный критик Шурыгиной Николай Соболев пока что не взялся за эту процедуру. На его канале видео выходят не так часто, и буквально через 2-3 дня он непременно затронет тему выхода Семёнова, считают другие блогеры. Сейчас же «тренды» YouTube просто наполнены роликами об этом событии. Всего же в списке из 50 видео 10% принадлежат теме о Шурыгиной и Семёнове. Про Путина в этом рейтинге самых просматриваемых нашёлся лишь один ролик.