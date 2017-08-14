Тимур Батрутдинов оценил "нулёвочку" Ольги Бузовой

Ольга Бузова шокировала подписчиков тем, что у неё снова «нулёвочка» - бюст артистки резко уменьшился. Однако в компании певицы был замечен любитель пышных форм Тимур Батрутдинов, что шокировало подписчиков, как сообщает VladTime.

Многих поклонников возмущает размер груди Ольги Бузовой, а также то, что время от времени на фотографиях он увеличивается явно при помощи графического редактора. Так, на ранних снимках у девушки был примерно третий, а сейчас, судя по последним снимкам, снова нулевой.

В связи с этим, видео, где Ольга Бузова проводит время с Тимуром Батрутдиновым на яхте, поразило поклонников. В ролике популярный юморист заявляет, что это всё постановка, однако по тону певицы и её подписи многие фанаты сделали выводы, что артисты всё же вместе. Учитывая, что Батрутдинов очень придирчиво относится к выбору спутницы жизни, ни разу не будучи женатым за 39 лет, происходящее их крайне удивило. Многие подписчики тут же стали писать, что Бузова не пара известному комику, учитывая её внешние данные и особенности характера.