Алёна Водонаева считает своих подписчиков «пациентами»

Телеведущая Алёна Водонаева причислила категорию своих фанатов, которым она чем-либо не нравится, к «пациентам».





Целый пост-рассуждение об этом Водонаева опубликовала на своей странице в Instagram. В нём девушка старалась проанализировать, почему некоторые пользователи соцсетей при виде моря и пляжа в своей новостной ленте пишут негативные комментарии. По мнению телеведущей, это от зависти они устраивают ей «клинику» под фото: «Читая под своими фотками откровенную клинику, я поняла! У меня просто морей и океанов давно в ленте не было. А теперь есть. И все пациенты тут же проявились! Люди, будьте добрее и не выставляйте себя идиотами!»



Авторы тех комментариев, которые Алёна удалять не стала, согласились с телезвездой. Они считают, что в России из-за низкого качества жизни люди разучились радоваться чужим победам и настольно озлобились, что опускаются до выражения своих негативных мыслей в Сети.