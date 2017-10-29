Из пропавшей девочки Мэделайн МакКанн сделали мем в Интернете

Из Мэделайн МакКанн, исчезнувшей более 10 лет тому назад, сделали интернет-шутку.





Как стало известно журналистам «ХотГео», пользователь социальной сети Twitter с ником Kieron Marsh опубликовал в микроблоге фотографию известного бренда одежды H&M. К модели на фото было при помощи фотошопа прикреплено лицо пропавшей девочки. На одежде, представленной на снимке, также прикрепили надпись «Hide and seek champion», что в переводе означает «Чемпион по пряткам».



Близкий к семье друг утверждает, что родители Мэделайн стараются не обращать на такие записи внимание. Однако заметно, что их это сильно задевает, ведь они всё ещё верят в то, что дочь жива. Напомним, что Мэделайн МакКанн пропала в 2007 году из номера гостиницы в Португалии, в то время как её родители ужинали с друзьями.