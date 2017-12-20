Появились первые фотографии со свадьбы участников "Дом-2"

Алексей Купин и Майя Донцова стали свидетелями на свадьбе у Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес, являющихся участниками проекта «Дом-2». Фотографиями с торжественного мероприятия звёзды поделились в своих аккаунтах.

Купин на своей странице рассказал, что на Сейшелах Литвинов и Мусульбес сыграли свадьбу. Организаторами мероприятия стали Донцова и Купин, которые также были свидетелями. Учитывая, что на Сейшелах жаркий климат, жених и невеста были не в смокингах, а в удобной одежде.

«Благословляем их на долгие и счастливые отношения!!! И закрепим узы брака пожеланиями от вас, пишите в комментариях, молодожены все читают», - написал Купин в своём блоге. Стоит отметить, что это уже не первая свадьба на «Дом-2». Поклонники поздравили молодожёнов и пожелали им долгих лет жизни вместе.