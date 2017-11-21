Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров поразил подписчиков встречей Старого Нового года в забегаловке и грустным видом. Поклонники начали спрашивать, нет у певца каких-то проблем, что он так себя ведёт, как сообщает VladTime.

Провёл Филипп Киркоров праздник в Майами, сидя со знакомым за небольшим столиком. На голове тяжёлый капюшон кофты, а голова была низко склонена, словно артист опасался, что его кто-то узнает. По мнению поклонников, это было сделано зря, поскольку фанаты Киркорова, бывающие в США, по таким дешёвым забегаловкам точно не ходят.

Также подписчики заметили, что артист отчего-то совсем не рад. Причину такого поведения Филипп Киркоров не пояснил. Некоторые задумались, не начались ли у поп-короля финансовые проблемы, учитывая, что перед этим он водил детей в Диснейленд, одетых очень дёшево и просто.