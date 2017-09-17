МДВ проверяет кредиты своих сотрудников

Согласно новому распоряжению Министерства внутренних дел России, вся информация кредитной истории сотрудников ведомства должна быть передана начальству.





Указанию «сверху» обязаны подчиниться все полицейские, которые имеют какие-либо обязательства перед банками. Это значит, что если у любого сотрудника есть кредит или ипотека, он обязан передать все документы (от первого до последнего платежа и задолженностей).



У пользователей социальных сетей возник вопрос, чем вызвано такое внимание к своим подчинённым со стороны начальства МВД. Как рассказали журналисты «ХотГео», решение было принято, чтобы предотвратить вербовку полицейских. Как предполагают правоохранители, некто, приближённый к банковским структурам, может воспользоваться затруднительным положением полицейского, чтобы завладеть необходимой информацией.