Младший сын Яны Рудковской стал моделью для Dior

Младший сын Яны Рудковской Саша, который уже успел стать звездой фигурного катания, пробует себя в качестве модели для детского ответвления бренда Dior.





Достижением сына звёздная мама похвасталась в Instagram, рассказывают журналисты «ХотГео». Как оказалось, Саша Плющенко стал «первым русским ребёнком, который снялся в лук-буке для BabyDior». Здесь подписчики продюсера попросили уточнить, действительно ли русским, или она имела в виду ребёнка из России, на что женщина пока не ответила.



Пользователи соцсети также обрушились на Яну Рудковскую с тем, что та везде «покупает» места для своего чада: «С вашими деньгами - ещё бы», «Конечно, сын дворника туда бы не попал, будьте честны», «Да, налицо все возможности для съемок именно Сашеньки в каталоге Диор». А кто-то напротив поспешил похвалить мальчика за то, что занимается интересными для себя вещами. По мнению фанатов, в будущем это ему поможет. «Привыкнет с детства трудиться и вырастит замечательным мужчиной», «Спортсмен и трудяга. Все ноги в синяках», - пишут они в комментариях. Напомним, что ранее мы писали о новом желании мальчика: он «заказал» у родителей сестричку, что фанаты приняли за намёк о беременности Рудковской.