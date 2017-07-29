Видеоблогер из России сложил самый большой киндер-сюрприз

Видеоблогер из России Максим Монахов сложил самый большой киндер-сюрприз, представляющий собой огромное шоколадное яйцо. По словам интернет-знаменитости, он потратил на создание 140 часов, как сообщает VistaNews.

Максим Монахов выставил на YouTube ролик, в котором демонстрировал киндер-сюрприз. Размер стандартного «яйца» равняется 6,3 сантиметра по высоте и 4,5 сантиметра по ширине, а проект блогера превышает эти параметры в 31 раз – 2 метра и 139,5 сантиметров, соответственно.

По словам Максима Монахова, для приготовления он пользовался такими же ингредиентами, какие есть и в обычном киндер-сюрпризе, потому во вкусах отличий нет. Другая только обёртка – на ней блогер указал, как называется его канал. Благодаря ролику о киндер-сюрпризе Максим Монахов оказался в «трендах» YouTube, набрав уже более 600 тысяч просмотров.