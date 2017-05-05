Полина Гагарина показала своего повзрослевшего сына

Популярная певица Полина Гагарина на своей странице в социальной сети Instagram показала трогательное фото, на котором запечатлён её повзрослевший сын Андрей. Поклонники стали массово хвалить знаменитую маму.

Певица на данный момент с семьёй отдыхает на Мальдивах. Она показала трогательный снимок, на котором старший сын сидит за столом. Поклонники не узнали даже в нём Андрея, потому что, по их мнению, ребёнок сильно вырос. Некоторые предположили, что рождение сестры сильно повлияло на сына Гагариной, который мгновенно вырос.

Причем это заметно не только по его внешности, но и поведению. «Уже стал настоящим мужчиной, вообще не узнать, красавец просто. Мама должна быть довольна», - написала одна из подписчиц. К ней присоединились десятки других подписчиков, благодаря чему в итоге снимок всего за полчаса собрал свыше сотни лестных комментариев и около 10 тысяч отметок «мне нравится».