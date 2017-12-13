Грудь Ольги Серябкиной стала меньше из-за переживаний

Грудь участницы музыкального коллектива SEREBRO Ольги Серябкиной стала существенно меньше из-за переживаний. Как сообщает VistaNews, стресс у певицы из-за того, хорошо ли выступит на первом концерте новая солистка Татьяна Моргунова.

По словам Ольги Серябкиной, коллега по группе наверняка сильно волнуется, и у неё очень много мыслей, от которых можно даже сойти с ума. Знаменитость переживает, сможет ли хорошо провести выступление Татьяна Моргунова, учитывая, что оно пройдёт 19 января, то есть, сегодня.

Подписчики присмотрелись к бюсту Серябкиной на снимке, заявив, что она стала «вялая» и как будто визуально меньше. Они попросили певицу перестать волноваться, заявив, что новая участница SEREBRO точно не подведёт коллектив. Вместе с тем фанаты похвалили Ольгу Серябкину за такую заботу о коллеге.