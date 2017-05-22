Жители Красноярска жалуются на оставленный в городе мусор

Жители Красноярска жалуются на плохую работу коммунальных служб, которые не убирают мусор. В социальной сети «ВКонтакте» некий индивидуум опубликовал наглядное доказательство такого, отметив, что фото сделано на Улице Учумской, район Черёмушки.

Недовольный житель Красноярска поинтересовался, когда же коммунальные службы «проснутся после Нового года» и избавят людей от мусора. Реакция интернет-пользователей на пост была неоднозначная. Некоторые поинтересовались, почему жалоба сделана именно во «ВКонтакте», а нет обращения к управляющей компании. Люди выразили сомнение, что обращение через социальные сети даст результат.

Другие подчеркнули, что наличие мусора в Черёмушках и некоторых других районах Красноярска – стабильное явление. Интернет-пользователи посетовали, что коммунальные службы очень плохо работают, убирая нормально практически только центр города, как сообщает HotGeo.