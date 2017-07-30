В Красноярске парень в минус 38 передвигается на велосипеде

В городе Красноярск отважный молодой человек даже в лютые морозы выбирает один способ передвижения – велосипед.





Когда жителям хочется поскорее вернуться домой, взять горячий чай и нырнуть под одеяло, где-то по Красноярску на велосипеде ездит один смелый парень. Журналисты «ХотГео» узнали о нём из социальных сетей. Фото смельчака опубликовали прохожие, которые были искренне поражены зрелищем. Экстримала удалось «поймать», когда он проезжал по Коммунальному мосту. Одетый в самые тёплые одежды и с рюкзаком за спиной, когда на улице минус 38 градусов, он заставил говорить о себе весь город.



Пользователи Интернета даже вступили в дискуссию – хорошо он поступает или нет. Если одни утверждали, что парень следит за здоровьем, то другие обвинили его в негативном примере и создании аварийных ситуаций. Кем был этот молодой человек и как часто он использует велосипед в почти минус 40 – неизвестно.