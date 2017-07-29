Солист группы "Руки вверх" в Сингапуре нашёл ресторан в честь Путина

Солист поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков в Сингапуре обнаружил ресторан с названием «Putien», вспомнив сразу про российского президента Владимира Путина. Поклонники предложили посетить это заведение и попробовать национальные блюда в Сингапуре.

На данный момент Жуков путешествует, и Сингапур он хотел посетить очень давно. Для него стало настоящим открытием, что в столь отдалённом государстве есть ресторан с названием «Putien». Обратившись к Владимиру Путину, солист поп-группы посоветовал устроить здесь скидки для россиян.

Дело в том, что подобные названия есть по всему миру. Так, поклонники уточнили, что в Китае, Франции, США и даже африканских странах есть кафе и рестораны с аналогичным названием. Сам же Жуков свою запись сопроводил следующим текстом: «Не знал, что у нашего президента еще и сеть ресторанов в Сингапуре». Певцу посоветовали хорошо отдохнуть и потом приступать к новым гастролям по России.