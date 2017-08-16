Пуговка из «Папиных дочек» пожалела Диану Шурыгину

Актриса Екатерина Старшова, известная, как Пуговка из сериала «Папины дочки», пожалела Диану Шурыгину. Как сообщает VistaNews, знаменитость заявила, что нападки прессы могут серьёзно подорвать психическое состояние участницы выпусков «Пусть говорят».

Не так давно Екатерина Старшова решила ярко накраситься, и в таком образе она показалась всем похожей на Диану Шурыгину. Такое уже однажды было из-за причёски актрисы, но в этот раз знаменитость не выдержала. В большом посте она раскритиковала ситуацию с Дианой Шурыгино, заявив, что люди в погоне за рейтингами ведут себя аморально и безнравственно.

Екатерина Старшова подчеркнула, что ей самой не нравится быть в это втянутой из-за того, что она якобы похожа на скандально известную персону. Актриса отметила, что на её странице бывают дети, и они должны учиться чему-то хорошему, а не видеть «грязь». Так, из-за схожести с Шурыгиной начались слухи даже о том, что Старшова беременна в свои 16 лет, и знаменитость отмечает, что такие сплетни – явно не та мораль, которую должны видеть юные подписчики в её Instagram.