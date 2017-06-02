Елена Темникова начала дружить с акулой на Мальдивских островах

Популярная исполнительница Елена Темникова выставила ролик с Мальдивских островов, где прямо возле берега плавала небольшая акула. Поклонники в шутку стали называть артистку подругой этого существа, как сообщает «Версия Инфо».

По словам Елены Темниковой, чтобы сделать такие кадры, она даже не пожалела свой новый iPhone Х. При этом, акула не нападала на девушку, а словно старалась уплыть подальше. Однако поклонников насторожил факт присутствия такой опасной рыбины у берега на популярном курорте.

Они отметили, что теперь точно не отправятся на Мальдивские острова, даже если будут на это деньги. Некоторые просто восхитились красивыми кадрами, поблагодарив за них Елену Темникову. Многих интересовал вопрос, пережил ли смартфон купание. Темникова отметила, что он должен быть водонепроницаемым, однако она всё-таки сомневается, потому что морская соль могла бы повлиять.