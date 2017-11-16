Ольге Бузовой подарили на день рождения большого серого слона, которого дрессировщики привели прямо к ней в отель. В хоботе животное держало шарики, которые и вручило артистке, как сообщает «Версия Инфо».

Для Ольги Бузовой появление слона стало настоящим сюрпризом. Она была очень рада такому подарку и даже немного покаталась на животном. Кто купил для артистки слона, знаменитость не смогла определить. Однако поклонники заявили, что это мог бы сделать Тимур Батрутдинов, которого в настоящее время считают наиболее вероятным кандидатом на сердце Ольги Бузовой. Правда, некоторые задумываются, достаточно ли было у резидента ComedyClub средств на такой сюрприз.

Между поклонниками в настоящее время ведутся споры, с кем всё-таки встречается Ольга Бузова. Однозначно то, что артистка уже отошла от расставания с Дмитрием Тарасовым, и в её Instagram отсутствуют грустные посты. Есть вероятность, что именно тот, кто подарил слона, и есть её возможный избранник, поскольку, согласно традициям Таиланда, где сейчас отдыхает певица, это животное причисляется к священным, и считается, что его хозяева обретут счастье. Хотя забрать слона домой у Бузовой не получится.