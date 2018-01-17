В Москве врачи неделю отказывались лечить мальчика с острыми болями

В московской больнице врачи неделю не принимали для госпитализации 8-летнего мальчика, который кричал от острой боли.





Как стало известно из социальных сетей, случай произошёл в Морозовской городской детской клинической больнице. Исходя из слов матери, врачи на протяжении недели отправляли мальчика восьми лет и его маму домой по неизвестным причинам. Мама мальчика рассказывает, что её сын испытывал сильные боли, когда пи´сал. Когда она приводила сына к специалистам, и он кричал от боли, они отворачивались и делали вид, что ничего не происходит.



Повлиять на их решение смогли только журналисты, которые приехали на место разбираться в ситуации. Сейчас 8-летний пациент госпитализирован и проходит обследования. Реакция пользователей Сети была неоднозначной. В общем, они осудили больницу и потребовали увольнения все причастных.