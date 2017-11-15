Назван ТОП-5 пародий на клип ульяновских курсантов

В социальных сетях за несколько дней появилось множество клипов в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), которые представили песню Satisfaction к клипу Бенни Бенасси. Редакция VistaNews на основе мнения пользователей «ВКонтакте» и YouTube составила ТОП-5 лучших пародий.

Каждая из пародий – это некая поддержка ульяновских курсантов. Первым ворвался во флешмоб Иван Ургант, который с участниками проекта «Вечерний Ургант» и певцом Сергеем Лазаревым записал пародию.

На втором месте клип от студентов, снявшихся в майках «МЧС России». Тройку лидеров замыкают студентки из сельскохозяйственного техникума, которые в точности повторили движения.

Журналисты «НТВ» и даже дети из Зимбабве тоже попытались танцевать в поддержку ульяновских курсантов. Запоминающимся для зрителей стал танец девушек из Израиля, которые зажигательно двигали ягодицами.

Мамы виновников БДСМ-танцев записали поддержку, даже преподаватели из разных городов уже приняли участие во флешмобе, считая поступок курсантов просто баловством, за которое не надо наказывать.