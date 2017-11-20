Блогер Анюта Рай рассказала о попах

Блогер из Москвы Анюта Рай рассказала в Instagram о попах. Как сообщает VistaNews, девушка подобрала интересные факты про данную часть тела, подкрепив снимком своей «пятой точки».

Анюта Рай указала некоторое количество статистических данных о том, как проводились на попах. Также блогер рассказала про эту часть тела у некоторых звёзд, описала информацию из истории Шотландии, а любимым её пунктом был момент о Древней Греции. По словам Анюты Рай, там у попы был целый культ, её особо почитали, и обладателей красивой «пятой» точки воспринимали, чуть ли не как приближённых к божествам.

Блогер подчеркнула, что среди её предков были греки, намекая на достоинства своей попы. Фанаты оценили этот пост, поблагодарив за такие сведения и назвав их забавными. Однако какой был смысл в публикации данного списка фактов о попе, интернет-пользователи понять не смогли.