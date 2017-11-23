Анастасия Волочкова требует деньги от экс-любовника из-за распространения фото

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова требует деньги от экс-любовника, предпринимателя Чермена Дзотова из-за распространения фото интимного характера. По информации VladTime даже назвала конкретную сумму – 10 миллионов долларов.

Эти слова, а также заявление, что извиняться перед ней не нужно, Анастасия Волочкова произносит на некой аудиозаписи, которую активно распространяют в мировой паутине. Подлинность пока остаётся под сомнением. На странице Чермена Дзотова в социальных сетях о ней ничего нет, как не подтверждала реальность записи Волочкова.

Если всё-таки аудио не подделано, то, согласно ему, балерина хотела при помощи суммы, которую гипотетически заплатил бы бизнесмен, стать меценатом, помочь все, перечислив средства в благотворительный фонд. Однако интернет-пользователи практически не верят в такое развитие событий, предполагая, что Волочкова потратит все 10 миллионов на себя.