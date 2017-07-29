Сергей Жуков поддержал жителей Казахстана кавером своего хита

В Казахстане большие заморозки, температура в некоторых городах уже -52 градуса. Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков поддержал страдающих от холода кавером своей песни, сделанным с участием Олжаса Бейла.

В перепевке хита «Забирай меня скорей» замерзшая на остановке героиня просила увезти её в любую страну, где тепло. Кавер-версия названия звучала – «Забирай меня в Шымкент». Сергей Жуков поблагодарил Олжаса Бейла ха креатив, передавая также в подписи под роликом привет Казахстану, как сообщает HotGeo.

Поклонников певца удивило спокойное отношение артиста к своим хитам. Многие из них высоко оценили кавер-версию «Забирай меня скорей», отметив, что она получилась действительно весёлая. Сергея Жукова поблагодарили за поддержку и выразили надежду, что морозы скоро уйдут из Казахстана.