Дочь Анастасии Волочковой создала танцевальную группу

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна создала танцевальную группу в рамках класса своей гимназии. Балерина рассказала, что её пригласили на первую репетицию в качестве эксперта.

Анастасия Волочкова показала ролик, где группа её дочери показывала движения. Некоторые подписчики порадовались за стремление Ариадны танцевать, отметив, что она делает это не так плохо и, что главное, имеет чувство ритма. Другие заявили, что девочку лучше отдать в специальную школу, поскольку самостоятельное развитие ни к чему не приведёт, как сообщает HotGeo.

Подписчики раскритиковали Ариадну Волочкову за достаточно неуверенные движения, назвав их также развязными, как для школьницы. Некоторые заявили, что это только «набор движений», но не танцы. Одна поклонница удивилась, как Анастасия Волочкова может быть экспертом, если на показанном видео происходящее совсем не относится к балету.