Новая солистка "Серебро" удивила огромными ягодицами, как у Кардашьян

Новая солистка группы «Серебро» Татьяна Моргунова продемонстрировала свои формы тела. Поклонники заметили, что ягодицы у девушки по размерам напоминают фигуру Ким Кардашьян.

Моргунова накануне отметила своё 20-летие, первый концерт в качестве солистки «Серебро», а также День студента. После концертных мероприятий в её адрес поступило множество негативных отзывов, причем некоторые стали просить продюсера Максима Фадеева вернуть Полину Фаворскую в коллектив.

Сама же Моргунова продемонстрировала также шикарные формы тела. Ягодицы были настолько большие, что их начали сравнивать с Ким Кардашьян. Визитной карточкой топ-модели является грудь и ягодицы больших размеров. Поклонники посоветовали Моргуновой чаще заниматься спортом, чтобы сделать изящной свою фигуру, что в свою очередь станет большим плюсом в продвижении в шоу-бизнесе.