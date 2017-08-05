Поклонники раскритиковали внешность жениха дочери Агутина

Популярный российский исполнитель Леонид Агутин показал новое фото с празднования 20-летия совместной жизни с Анжеликой Варум. Поклонники стали массово критиковать длинноволосого жениха дочери Елизаветы.

18-летняя Елизавета на годовщину со дня свадьбы Агутина и Варум пришла со своим женихом Марком. На своей странице в социальной сети Instagram исполнитель прокомментировал появление избранника следующим сообщением: «Мы и дочка со своим Марком. Марк - прям Д’Артаньян, не иначе.)) Кстати, талантливейший музыкант». Поклонники певца заметили, что у Марка необычный образ. Длинноволосого музыканта стали сравнивать с образом Иисуса, а самого Агутина назвали хорошим отцом, потому что «идёт в ногу со временем».

«Дочка - красавица, вся в маму! Леонид, вы краше, чем этот ухажер, на мой вкус», - написала одна из подписчиц. Многие пришли к выводу, что Марк выглядит гораздо старше своих лет. Несмотря на многочисленные негативные отзывы, снимок с празднования годовщины всего за пару минут собрал свыше 5 тысяч отметок «мне нравится».