Сергей Шнуров посоветовал Всеволоду Чаплину "пойти на шнурок"

Между певцом Сергеем Шнуровым и протоиереем Всеволодом Чаплиным продолжается стихотворный баттл. Теперь лидер группы «Ленинград» посоветовал своему оппоненту «пойти на шнурок».

Сергей Шнуров в Instagram отметил, что не надо «лезть в душу», а также навязывать религию, так как и без того у людей много проблем. Он попросил дать свободу выражения, в том числе и в музыке. «И на обломках вашей кутерьмы, Поем мы хором нашу Марсельезу! Эпоха совершила кувырок!» - подчеркнул артист.

Поклонники Шнурова восхитились его ответом Всеволоду Чаплину, отметив, что произведение получилось красивым. В целом, всё началось с того, что протоиерей раскритиковал группу «Ленинград» за матерные выражения, отметив, что такое должно быть запрещено. Когда об этом услышал Сергей Шнуров, оппоненты начали писать в адрес друг друга колкие стихи, как сообщает HotGeo.