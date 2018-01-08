Из-за работы Регина Тодоренко не спала 50 часов

Регина Тодоренко из-за работы установила личный рекорд без сна - 50 часов. Об этом вокалистка и телеведущая рассказала через свой аккаунт в Instagram.

Ранее от знаменитости поступило заявление об уходе из телевизионного шоу "Орел и решка". После этого поклонники поинтересовались, появилось ли и Регины Тодоренко больше свободного времени. Она утверждает, что по прежнему очень занята и много времени проводит в разъездах. "Прописка - ЧЕМОДАН", - иронично заявила певица.

По словам Регины Тодоренко, за время работы над проектом о путешествиях у неё накопилось множество дел. Чтобы разобраться в них, необходимо посвящать работе целые сутки без выходных. В ближайшее время ей предстоит перелет из Калифорнии в столицу Украины, где состоится церемония Viva "Самые красивые". Звезда сообщила, что за свою жизнь дольше всего не спала 50 часов. Она отметила, что после достижения этой рекордной отметки её мозг перестал адекватно воспринимать действительность.