Всеми забыт: Сергея Мавроди похоронят в общей могиле

26 марта 2018 года умер глава финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди. Однако родня покойного не торопится забрать его тело, так что есть вероятность, что он попадёт в общую могилу, как сообщает VistaNews.

Сергея Мавроди не стало на 63-м году жизни. Далее его отправили в морг, чтобы установить причину смерти. Медики выяснили, что всё дело было в хронических заболеваниях, а также злоупотреблении алкоголем. Из-за всего этого в конечном счёте скандально известный деятель и скончался.

Однако родня Мавроди пока не пришла за его телом. Если спустя две недели этого не случится, то его отправят в общую могилу. В Сети считают, что близкие махинатора придут только, когда начнут оглашать завещание если имелись вообще сбережения. Большинство интернет-пользователей сомневаются, что родня Мавроди разбогатеет от этого.