Поклонников поразил спортивный режим сына Плющенко и Рудковской

Подписчики заметили, что на семейных фотографиях четырёхлетний Александр Плющенко выглядит уставшим и безрадостным. Поклонники попросили родителей не мучать ребёнка.

Александр уже успел стать известным на всю страну. Дело не только в его знаменитой фамилии, а и в умении кататься на льду. Четырёхлетний спортсмен выступил на открытии Чемпионата Европы по фигурному катанию, на котором поразил все присутствующих своей техникой. Однако ради таких успехов приходится приносить свои жертвы.

На Instagram-странице Александра появилась запись о его графике тренировок, который состоит из трёх занятий на льду в день, а также упражнений на ОФП.

Пользователи сети посчитали, что такой наряжённый график тренировок лишает четырёхлетнего Александра детства, а также может повредить его здоровью. Однако были и те, кто утверждал, что такой режим является нормой для профессиональных спортсменов и будущих чемпионов. В большинстве своем подписчики согласились, что не следует так сильно давить на мальчика, и стоит дать ему возможность почувствовать себя ребёнком.