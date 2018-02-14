Максим Фадеев представил "будущую солистку" группы Serebro

На своей странице в Instagram Максим Фадеев выложил фото с "будущей солисткой" Serebro. Сегодня состоялась встреча с маленькой "претенденткой".

Композитор группы Serebro опубликовал фото, на котором он запечатлён в обнимку с возможной солисткой группы. Максим Фадеев заметил, что девочка может быть в составе группы в 2033 году. "Будущую исполнительницу" зовут Анастасия Князева. Малышка является моделью и получила звание самой красивой девочки в мире от британской газеты The Daily Mail.

Как пишет Максим Фадеев, сегодня Настя посетила офис MALFA. Композитор также напомнил о великолепном исполнении девочкой песни «Между нами любовь».

В комментариях большинство подписчиков были рады данной новости и подбадривали юную артистку. Однако некоторые из них подметили, что уж лучше взять девочку с восхитительным голосом, чем просто модель со званием красавицы мира.