Общество

Максим Фадеев представил "будущую солистку" группы Serebro

Вчера, 20:25

На своей странице в Instagram Максим Фадеев выложил фото с "будущей солисткой" Serebro. Сегодня состоялась встреча с  маленькой "претенденткой".

 Композитор группы Serebro опубликовал фото, на котором он запечатлён в обнимку с возможной солисткой группы. Максим Фадеев заметил, что девочка может быть в составе группы в 2033 году. "Будущую исполнительницу" зовут Анастасия Князева. Малышка является моделью и получила звание самой красивой девочки в мире от британской газеты  The Daily Mail.

 Как пишет Максим Фадеев, сегодня Настя посетила офис  MALFA. Композитор также напомнил о великолепном исполнении девочкой песни «Между нами любовь».

В комментариях большинство подписчиков были рады данной новости и подбадривали юную артистку. Однако некоторые из них подметили, что уж лучше взять девочку с восхитительным голосом, чем просто модель со званием красавицы мира.

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