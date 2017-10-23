Стеклянный особняк за $4,2 миллиона разыграют в лотерею. Владелец решил таким оригинальным способом избавиться от дома.

Шикарный двухэтажный особняк, который практически весь снаружи состоит из панорамных окон, находится на юге Англии. Владелец уже два года пытается продать собственность. Но все попытки безуспешны. Тогда предприимчивый хозяин собственности решил разыграть особняк в лотерею.

Недвижимость выглядит очень заманчиво. Шесть сален, кинотеатр, сад на приусадебном участке. Само здание выглядит невесомым, так как внешняя его часть является стеклянной.

По расчетам владельца, необходимо продать около 120 тыс. билетов лотереи для того, чтобы удалось заполучить оригинальную стоимость особняка. Всего на реализацию выпущено 250 тыс. билетов.

Кроме того, что счастливый человек может выиграть особняк за $4,2 миллиона, к выигрышу будет прилагаться вся мебель, а также владелец оплатит все расходы юристов и траты на налог.

Специалисты отмечают, что шансы на выигрыш в данном случае значительно меньше, чем в обычных лотереях. Продажа лотерейных билетов будет осуществляться вплоть до 31 июля. После этого будет проведен розыгрыш, который будет контролировать один из местных депутатов.