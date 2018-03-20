Россияне не готовы расставаться со старыми и даже очень старыми вещами

Как оказалось, для жителей России нет ничего более тягостного, чем выбросить из коробки старые письма и вещи времён СССР.





Такое неожиданное открытие случайно сделал Станислав Садальский. 66-летний артист признавался, что старается не отставать от ритма современной жизни, а недавно он решился на один из сложных поступков взрослого человека. Садальский выбросил все старые письма, некоторые из которых были с редкими марками.



Большинство поклонников не одобрили его расставание с «ценным осязаемым прошлым». Они стали отрицать полезность такого поступка. Люди уверены, что решения порвать с ненужным принимаются на горячую голову. Потом, когда «захочется вспомнить», вспоминать будет нечего. Нечего будет подержать в руках и понюхать, погладить, примерить, посмотреть. Они считают, что лучшие отложить «память» в уголок и ждать, когда она пригодится.





Другая же часть решительно поддержала кумира и отвергла предположения о важности складского помещения в собственной квартире. «Правильный совет», - пишет один из пользователей. Хотя поклонники сказали, что марки можно было сохранить и потом на аукционах дорого продать. Но решение выбросить советские воспоминания приняли тепло.