Анюта Рай поделилась планами следующей фотосессии

Звезда социальной сети Instagram Анюта Рай открыла подробности следующей фотосессии. Фотомодель пообещала, что вскоре на фоне её снимков будет пейзаж восточной страны.

На своей странице Анюта Рай опубликовала очередное фото с Бали, где сейчас отдыхает фотомодель. В описании Анюта поделилась планами следующей фотосессии. Вскоре подписчики увидят великолепный пейзаж восточной страны Японии на снимках девушки.

Поклонники звезды обрадовались новости и подметили, что фото с Бали им уже надоели.

На опубликованном под записью снимке Анюта Рай сфотографирована в полный рост в невероятном платье в пол. На фоне снимка запечатлён изумительный пейзаж острова.

В комментариях некоторые подписчики вновь упрекнули фотомодель в злоупотреблении фильтров. Они утверждают, что без их изобилия был бы красивее как пейзаж, так и сама девушка.