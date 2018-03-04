Мария Погребняк открывает императорский салон красоты

Жена известного российского футболиста Павла Погребняка Мария решила стать предпринимателем и сделать всех россиянок императрицами. Для этого она открывает салон красоты, который называет цирюльней.

Новое детище Погребняк называется «Екатерининская Цирюльня» и, судя по фотографиям интерьера, название себя оправдывает. Мария является поклонницей Екатерины Великой, поэтому специально подобрала такое название для своего проекта. По словам девушки, её салон красоты будет тем местом, в котором любая клиентка может забыть о том, что она жена, хозяйка, мама, и сможет просто побыть женщиной.

Погребняк поделилась фотографиями внутреннего убранства цирюльни, а также показала стоимость услуг. Она приглашает всех на открытие и обещает приятное времяпрепровождение. Однако реакция подписчиц была неоднозначной. С одной стороны они оценили старания Марии и её предпринимательские способности. С другой, цены на услуги оказались выше средних, да и часы работы оказались неподходящими для занятых и работающих женщин.