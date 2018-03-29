Диана Арбенина заинтриговала видео «со съёмок кино» с известным режиссёром

Солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина лишила сна своих подписчиков, опубликовав видео со съёмочной площадки.





Диана Арбенина порой использует свой Instagram, чтобы пощекотать нервы поклонникам. Так она поступила и в этот раз, разместив там короткий ролик. Из него становится понятно, что вокруг происходит процесс съёмок чего-то, во что вовлечена сама Диана. Слышно, как ей дают команды, и делает это не кто-нибудь, а известнейший режиссёр Валерия Гай Германика. Она была режиссёром клипов для «Тараканов», Славы, Линды и других артистов.





Диана Арбенина не призналась, что именно они снимают, назвав это «кино». Однако в конце спела строчку из новой песни «Инстаграм», что поселило в душах поклонников надежду о скором выходе видео к этому треку. Так ли это на данный момент неизвестно, но сюжет снимаемой сцены содержит архитектуру типично российской деревни, полицейский «бобик» и самих правоохранителей и много снега.