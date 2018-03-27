Пастор баптистской церкви 19 лет развращал детей прихожан

В городе Нэшвилл (Теннесси, США) служителям местной баптистской церкви удалось раскрыть грешные промыслы своего пастора. Мужчина 19 лет ломал жизни детям.





Обвиняемый в развращении малолетних пастор находится в полиции. Как рассказали правоохранителям его бывшие коллеги, мужчина 19 лет прослужил пастором в их церкви, однако 24 сентября он внезапно решил оставить службу Богу, чтобы «больше времени проводить с семьёй». Но уже на следующий день после его ухода дети прихожан стали рассказывать родителям о том, что пастор заставлял их делать.



Когда об этом узнали в церкви, служители решили отнести телефон и ноутбук предполагаемого насильника в полицию, чтобы там разобрались в ситуации. Просмотрев архивные данные устройства, они изучили странные увлечения священнослужителя и представили ему обвинения. Как оказалось, в период с 1998 по 2017 его жертвами стали минимум 8 детей, большинство из которых – мальчики. Кстати, сам пастор активно выступал за права гомо- и бисексуальных людей. Сейчас полиция продолжает расследование, но уверена, что горе-святой окажется за решёткой.