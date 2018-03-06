«Стала слишком избирательной»: Одесская «Барби» рассказала о показателе роста

Валерия Лукьянова отметитла, что очень быстро развивается в умственном плане. Разные вещи теряют для неё прежнее значение, хотя одесская «Барби» подчеркнула, что ничего плохого в этом не видит.

«Порой хочется написать на какую-либо тему пост, и в друг понимаешь, что это не важно. Многие психологические темы, которые меня занимали, сейчас утратили всякую актуальность. Это кажется мне таким детским лепетом…» - подчеркнула знаменитость. Валерия Лукьянова отметила, что стала даже слишком избирательной к реальности, постоянно всё анализируя, как сообщает новостное издание HotGeo.

Однако ничего плохого селебрити в этом не видит. «Я думаю, что это показатель роста, когда ты точно знаешь, чего хочешь и чего не хочешь», - подвела итоги одесская «Барби».