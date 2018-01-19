Занюхай презерватив: В моде среди молодёжи новое опасное развлечение

В Сети становится популярным новое развлечение, суть которого – в буквальном смысле «занюхать» презерватив в себя. Со стороны это кажется забавно, однако специалисты говорят, что такая игра смертельно опасна, как сообщает VladTime.

Первые видео на эту тему появились 5 лет назад, но «в тренде» они не оказались тогда. Зато в 2018 году о странной игре снова вспомнили школьники и студенты в США. Они расправляют презерватив и втягивают его в ноздрю, а потом вытаскивают через рот. Смотрится с одной стороны смешно, а с другой – ужасно.

Однако эксперты отмечают, что такое увлечение может привести к летальному исходу. Если контрацептив застрянет где-то, то просто проявится удушье. Кроме того, может повредиться слизистая оболочка носа, а от этого разовьются аллергия и инфекция. В связи с этим медики советуют забыть про эту глупую забаву.