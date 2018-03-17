Павел Воля в День дурака научит фанатов шутить почти бесплатно

Резидент Comedy Club Павел Воля поздравил фанатов с Днём дурака. В честь это праздника артист предложил очень большую скидку на свои онлайн-курсы по юмору.

У Павла Воли и его супруги Ляйсан Утяшевой действительно есть собственный онлайн-проект, где пара предлагает научить тому, что умеет. Спортсменка Утяшева помогает с созданием идеальной фигуры, рассказывает, как сделать тело более гибким, сесть на шпагат, правильно питаться и так далее, а пародист Воля, соответственно, свою часть курсов посвящает тренировкам более умственным.

Есть там и о навыках создания смешных шуток и подготовки с стэндап-выступлениям, как сообщает HotGeo. Поклонники оценили предложение Павла Воли насчёт скидки. Правда, не все в это поверили, решив, что артист и в этом случае просто пошутил.