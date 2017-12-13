Анна Хилькевич поделилась секретами, как не дать ребёнку простудиться

Звезда ситкома «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич показала совместный снимок с маленькой дочерью Арианной. Селебрити отметила, что гордиться за своего ребёнка из-за тяги к ЗОЖ, а также дала советы, как не дать ребёнку простудиться, как сообщает VladTime.

В Instagram знаменитость выставила новый снимок с Арианной. На нём ребёнок про что-то сосредоточенно думает, что подписчикам показалось очень милым. В подписи под снимком Анна Хилькевич рассказала, что когда дочка перестала плавать в бассейне, то тут же слегла с гриппом. В итоге, актриса снова стала водить девочку туда, и её состояние улучшилось.

По мнению Анны Хилькевич, бассейн является отличным способом для поддержания здоровья маленьким детям. Часть поклонников с ней согласились, а часть отметили, что назвать хлорированную воду действительно полезной крайне сложно.