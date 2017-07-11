«Машина»: Гарик Харламов в истерике и матом ответил участвующим в розыгрыше машины

Комик Гарик Харламов грубо ответил своим подписчикам, которые приняли участие в розыгрыше машины Hyundai Solaris.





По выражениям Харламова становится понятно, что его подписчики довели его до истерики. Одним из правил участия стал пункт, который подразумевает написание слова «машина». Однако поклонники неправильно поняли этот пункт и стали писать «машина» самому Харламову везде, а не орг





«Я снялся в рекламе. Получил за это деньги. Я не разыгрываю машину. Машину разыгрывают другие люди», - говорит Гарик Харламов в начале своего второго ролика со злобными комментариями. После этого ему в комментарии стали писать «машина» в два раза чаще, а сам комедиант даже в сторонние видео вставляет это слово и, как настоящий профессионал, переводит казус в шутку. Но так довольны не все пользователи. Имеющие грустный опыт в подобного рода розыгрышах люди пишут, что это карма нашла тех звёзд, которые снимаются в лжерекламе.