Жители Ульяновска борются с незаконным вывозом снега

Жители Ульяновска продолжают бороться с несанкционированным вывозом снега. По их словам, ситуация повторяется второй год, однако решения проблемы не предвидится.

Коммунальные службы Ульяновска складируют снег на совершенно не подготовленной для этого площадке. Происходит это возле на Поливненском шоссе, где большое скопление снега может причинить вред жителям ближайших районов. Владельцы домов по улице Уютная отметили, что в данном районе каждую весну поднимаются грунтовые воды, что совместно с таянием большого количества снега может привести к разрушению построек. Также это будет иметь последствия для экологии в целом. Снег, который вывозят из города, загрязняет близлежащий район. Жители отмечают, что подобное происходит второй год подряд.

На данный момент дело сдвинулось с места и несанкционированной площадкой для вывоза занимается прокуратура, которая признала данный факт административным правонарушением. Однако подрядчик планирует обжаловать решение суда.